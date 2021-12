​Miguel Luís: "Sporting fica mais fragilizado sem Palhinha"

Miguel Luís, médio que se formou no Sporting, admite que o clube leonino fica mais fragilizado sem João Palhinha, que falhará, pelo menos, os próximos quatro jogos, incluindo o dérbi com o Benfica, na Luz. A dois dias do dérbi, o jogador português, que deixou Alvalade no verão de 2020, reconhece que Palhinha será o grande ausente do Sporting no dérbi de sexta-feira, a contar para a 13.ª jornada do campeonato. "O Sporting fica um pouco fragilizado sem Palhinha, que é o pêndulo, mas o jogador que entrar vai ser apoiado pela equipa e irá dar uma boa resposta", afiança Miguel Luis. Miguel Luís, atualmente no RKS Rakow, da Polónia, fez 21 jogos pelo Sporting nas épocas 2018/19 e 2019/20, tendo chegado a defrontar o Benfica. Na sexta-feira, está à espera de "um jogo muito igual": "As duas equipas estão num bom momento de forma. O Sporting vem de muitas vitórias seguidas e o Benfica atravessa um bom momento…Têm cumprido com os seus objetivos. O Sporting já passou na Liga dos Campeões, o Benfica está a lutar para passar, por isso vai ser um jogo muito bom. Antevejo um bom espetáculo de futebol. Acho que partem as duas equipas em pé de igualdade igual. É um jogo sem um favorito."

Bragança ou Ugarte no lugar de Palhinha?



Perante a ausência de Palhinha, Ruben Amorim estará a pensar em duas soluções possíveis para o lugar: Daniel Bragança ou Manuel Ugarte. Miguel Luís considera que ambos são boas opções e acrescenta outra. “Conheço muito bem o Daniel, joguei com ele muitos anos e é um excelente jogador. Tem uma qualidade acima da média. Acho que tanto o Daniel como o Ugarte podem jogar, dependendo do que o míster Ruben pretenda. Acho que o Matheus Nunes até pode jogar mais atrás, como fez o ano passado. Podem jogar juntos o Matheus e Daniel. O Ugarte é mais um '6', mas acho que tanto uma opção como a outra são boas e vai depender do que o treinador queira”, diz o ex-jogador do Sporting. Se Ruben Amorim decidir pelo tempo de utilização, a escolha recairá em Daniel Bragança. O médio português, de 22 anos, soma 15 jogos na presente época. Na temporada passada, alinhou em 25 jogos oficiais. Já Manuel Ugarte tem apenas 8 jogos pelo emblema leonino. Na atual época, ainda fez um jogo pelo Famalicão, antes de rumar a Alvalade. Miguel Luís acha que Daniel Bragança não tem jogado mais devido ao sucesso da dupla constituída por Palhinha e Matheus Nunes no meio-campo, pois "quando joga cumpre sempre com as expectativas". “Joga sempre bem e mostra a sua qualidade. Acho que o problema não tem sido ele, tem sido o João [Palhinha] e o Matheus [Nunes], que têm jogado muito bem e correspondido sempre. Têm feito grandes jogos, são chamados à seleção nacional e isso mostra a qualidade que têm. O Dani acaba por ser um bocadinho prejudicado, porque só têm jogado dois e o míster Rúben tem optado pelo Matheus e pelo Palhinha. Mas acho que o Dani tem feito um excelente trabalho e sei que ele está a trabalhar para ter novas oportunidades. Quando essas oportunidades aparecerem ele vai corresponder, como tem feito até agora”, sustenta.

O efeito Coates

Para o dérbi da Luz, o Sporting conta com o capitão Coates, que recuperou de lesão durante a paragem das seleções e esteve a tempo inteiro em campo frente ao Tondela. O central uruguaio, eleito o melhor jogador do último campeonato, já soma, na presente época, 17 jogos e quatro golos. Miguel Luís, que foi companheiro de equipa de Coates no Sporting, reconhece o peso que o central, de 31 anos, tem na equipa: “O Coates tem sido das peças mais importantes. É a voz da defesa e da equipa. Tem liderado o grupo como só ele sabe e tem-no feito muito bem. Tudo isso tem sido demonstrado em campo, pelas exibições que tem feito. Já jogou muitos dérbis e sabe que é um jogo especial, tanto para os jogadores como para os adeptos. Ele sabe como gerir as emoções e vai passar isso para os mais jovens que vão acabar por aprender com ele e corresponder bem. As emoções vão estar controladas para o jogo."

A influência de Ruben Amorim

Em 2019/20, quando Ruben Amorim chegou ao Sporting, Miguel Luís foi orientado pelo atual treinador leonino. O médio, de 22 anos, agora na Polónia, elogia o discurso e os métodos do treinador português. “Desde que chegou, passou uma ideia muito clara do que queria e do que esperava da equipa. Tem um método de treino muito bom, sempre no máximo. Todos os jogadores, mesmo os que não jogam, estão com a equipa e sabem que para ter uma oportunidade têm de trabalhar imenso. Isso também mostra aos que jogam que não podem confiar nos resultados, têm de continuar a mostrar nos treinos e nos jogos que querem continuar na equipa. O míster Rúben é muito isso, demonstra que confia em todos e que todos têm de estar preparados para jogar, porque ele vai dar oportunidades consoante o trabalho diário. Deu um ar fresco ao Sporting e acho que é um excelente treinador e vai continuar a ter muito sucesso”, antevê o médio-centro, formado no Sporting.