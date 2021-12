Dias Ferreira. Ausência de Coates “é golpe grande nas aspirações do Sporting”

A eventual ausência de Seba Coates, devido à Covid-19, é um duro golpe nas aspirações do Sporting para a partida da Luz contra o Benfica. É o que considera Dias Ferreira, ex-dirigente leonino, também ele já atingido pelo novo coronavírus.

“É evidente que, se for verdade, é evidente que dá preocupação. É um golpe grande nas aspirações do Sporting para sexta-feira com um jogo importante. Não ter nem o Palhinha nem o Coates, dois jogadores fundamentais, é óbvio que me preocupa”, disse.

E, caso surjam mais casos, Dias Ferreira admite a necessidade de adiar o dérbi de sexta-feira, dentro de um critério uniforme para todo o futebol.

“Devia haver regras para se aplicar a todos, mas pelos vistos a uns aplica-se a outros não. Há sempre desconfianças no futebol. É para isto que existem as pessoas competentes para tomar medidas. Se os jogos são adiados, devolve-se o dinheiro dos bilhetes”, acrescenta.

Perante esta nova vaga de casos Covid-19 no futebol português, a Liga terá de tomar decisões, antecipa Dias Ferreira.

O defesa-central Coates terá testado positivo à Covid-19. Todo o plantel leonino realizou, esta quarta-feira, testes PCR e aguarda resultados.