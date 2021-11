​Porfírio Amorim: “Ugarte é a solução natural para o lugar de Palhinha"

Porfírio Amorim, um histórico do Famalicão e que de 1999 a 2001 trabalhou na pirâmide técnica do Sporting, considera que Ugarte é o nome que se perfila para atuar na zona seis do meio-campo do Sporting, no jogo frente ao Benfica, face à ausência de João Palhinha.

Palhinha contraiu uma lesão muscular frente ao Tondela, o que deverá levar o treinador Ruben Amorim a apostar em Ugarte. O ex-Famalicão, de 20 anos, foi justamente o jogador que entrou para a posição do internacional português quando este abandonou o relvado a meio da segunda parte do jogo com os beirões.



Em entrevista a Bola Branca, Porfírio Amorim aposta na titularidade de Ugarte no dérbi frente ao Benfica, na 13.ª jornada do campeonato.

"Pode se a solução natural. É um jogador mentalmente forte e tem agressividade. Tem um pouco mais de abrangência do que o Palhinha mas o português está uns furos á frente pela maturidade adquirida. Mas Ugarte se for o escolhido vai dar conta do recado porque tem tudo para desempenhar esse papel", sublinha.

Numa análise técnica ao perfil de Ugarte, Porfírio Amorim vê no uruguaio um jogador que com inteligência tática para assumir a zona do médio defensivo, na equipa leonina:

“Para além das condições naturais, Ugarte mostrou sempre ser um jogador inteligente e que se adapta às situações que se vão deparando. São características que o levaram a ingressar no Sporting. Tem inteligência para dar resposta ao que o momento pede. Ele tem tudo para poder singrar neste período em que o Palhinha vai estar ausente.”