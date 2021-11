Cadete. "Falta instinto matador" a Paulinho

"Falta instinto matador a Paulinho". A opinião é de Jorge Cadete, antigo melhor marcador do campeonato português em 1992/93, ao serviço do Sporting, com 18 golos marcados.

Esta temporada, nas 12 jornadas e mais de mil minutos em que já atuou na I Liga, Paulinho marcou dois golos. Cadete acredita que "está provada" a dificuldade de Paulinho em mostrar-se como goleador.



"Sou ex-jogador e tenho respeito pela atitude e empenho em campo do Paulinho. Há jogadores com grande dificuldade para se conseguirem impor numa equipa grande e é o caso do Paulinho. Desde que chegou ao Sporting tem demonstrado atitude e que é um avançado empenhado e lutador, mas está provado que tem uma grande dificuldade para marcar golos. [Falta-lhe o instinto matador dos grandes pontas-de-lança?] Sim, raramente um ponta-de-lança está dez jogos sem conseguir marcar", atira, em entrevista à Renascença.