Rúben Amorim. "Belenenses SAD-Benfica pode ter influência no campeonato”

O treinador do Sporting considera que a situação ocorrida no Belenenses SAD – Benfica “pode ter influência no campeonato. Foi tudo muito estranho”.

Rúben Amorim tinha recusado falar da situação na flash interview da Sporttv, mas na sala de imprensa deixou a sua opinião de forma clara.

“Não pode voltar a acontecer e obviamente que um resultado daquela expressão pode ter influência num campeonato tão competitivo e até no melhor marcador. Não pode voltar a acontecer porque não podemos ter grandes noites europeias por parte de Sporting, FC Porto e Benfica e depois estragarmos tudo porque toda a gente viu o que se passou. Foi uma vergonha e foi tudo muito estranho todo o desenrolar dos acontecimentos, se havia jogo ou não havia jogo”, refere.

Questionado sobre o que faria, Amorim disse que “é muito ingrato para os treinadores do Benfica e da Belenenses SAD, não são eles que têm de decidir, a função deles é treinar, tal como eu”.