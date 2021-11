Rúben Amorim desvaloriza lesão de Palhinha: "Se tiver de falhar um joguinho ou outro, não há problema"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, comentou a lesão de João Palhinha, no final do encontro com o Tondela, procurando tirar peso a uma possível ausência do médio no dérbi com o Benfica.

"Vamos ver. Se não poder jogar, tem é de recuperar bem e joga outro. Nem eu nem ele sabemos bem a gravidade. E essa incerteza cria ansiedade. Mas ele tem é de recuperar bem e não pensar muito. Se tiver de falhar um joguinho ou outro, não há problema", acredita Amorim.

Em relação ao jogo da próxima jornada com os rivais da Luz, Amorim não quis sobrevalorizar o timing em que o encontro decorrerá. "É um momento normal. Temos de pensar em manter a nossa posição e se perdermos, somos ultrapassados. Queremos manter a nossa posição", adianta.