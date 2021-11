Soares Franco: "Não digo Rúben 'forever', mas sim de longo prazo"

Filipe Soares Franco, antigo presidente do clube, reconhece a relevância de Rúben Amorim em todo o percurso do Sporting até agora, culminado no apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente sublinha que a chegada do treinador a Alvalade transformou o Sporting "num clube vencedor".



Admitindo a importância de Rúben Amorim, Soares Franco lembra que sempre foi defensor da continuidade de um treinador por "muito tempo". De forma realista, rejeita um "Rúben forever", no entanto, aposta num de "longo prazo", a exemplo do que fez durante a sua gestão com Paulo Bento. Foi, aliás, com o agora selecionador da Coreia do Sul que os leões chegaram pela última vez aos oitavos de final da Champions.