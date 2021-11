Pedro Gonçalves nomeado para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Pote concorre, pelo prémio de melhor jogador da semana, com o bósnio Edin Dzeko, do Inter de Milão, o marfinense Sébastien Haller, do Ajax, e o sueco Emil Forsberg, do Leipzig, que também marcaram dois golos.

Na votação do melhor golo da semana, que também será decidida pelos adeptos, Pedro Gonçalves tem a competição do suíço Silvan Hefti, do Young Boys, do espanhol Thiago Alcántara, do Liverpool (golo marcado ao FC Porto), e do polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

O extremo do Sporting está nomeado pelo segundo golo ao Dortmund.

Veja os quatro golos nomeados: