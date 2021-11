Pedro Gonçalves eleito melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor jogador da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O internacional português, de 23 anos, ajudou o Sporting a apurar-se para os oitavos de final com um jogo de avanço, com um bis frente ao Borussia de Dortmund, na vitória, por 3-1, em Alvalade, na quarta-feira.

Pedro Gonçalves bateu a concorrência do bósnio Edin Dzeko, do Inter de Milão, do marfinense Sébastien Haller, do Ajax, e do sueco Emil Forsberg, do Leipzig, que também marcaram dois golos nos respetivos jogos.



Pote também estava nomeado para o melhor golo da semana, mas esse prémio sorriu ao espanhol Thiago Alcántara, do Liverpool, que abriu o marcador frente ao FC Porto, em Anfield. Os ingleses venceram por 2-0.

Veja os quatro golos nomeados: