Cinco razões por que o Sporting faz história na Liga dos Campeões

O Sporting qualificou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, com uma vitória histórica, por 3-1, sobre o Borussia de Dortmund, em Alvalade, ainda com uma jornada por disputar. Entre os números dos leões nesta fase de grupos, há cinco que se destacam.

1.

O Sporting é a primeira equipa portuguesa a apurar-se para os oitavos de final da Champions, desde que eles existem (2005/06), depois de ter perdido as duas primeiras jornadas.

Não é um feito inédito a nível internacional, contudo. Atalanta (Itália, 2019), Tottenham (Inglaterra, 2018), Arsenal (Inglaterra, 2015), Galatasaray (Turquia, 2012), Marselha (França, 2010), Panathinaikos (Grécia, 2008), Lyon (França, 2007), Inter de Milão (Itália, 2006) e Werder Bremen (Alemanha, 2005) também chegaram aos "oitavos" depois de terem chegado ao fim da segunda jornada sem qualquer ponto.

2.

Esta é apenas a segunda vez que o Sporting passa a fase de grupos da Liga dos Campeões. A primeira vez fora em 2008/09, com quatro vitórias e duas derrotas, um total de 12 pontos. Registo que a equipa de Rúben Amorim ainda pode igualar, na última jornada, no terreno do Ajax.

3.

Pela terceira vez na sua história, o Sporting derrotou uma equipa alemã - sempre em casa.

No entanto, nunca vencera o Borussia. Foram precisas quatro tentativas, entre 2016 e 2021, sempre na Liga dos Campeões, para os leões se imporem às abelhas de Dortmund.

4.

O Sporting soma, pela terceira vez, três vitórias consecutivas na maior prova europeia de clubes.

A primeira foi quando o torneio ainda se chamava Taça dos Campeões Europeus, em 1962/63. A segunda foi na última vez que se qualificara para os oitavos de final, em 2008/09.

5.

Pedro Gonçalves é o segundo jogador português a marcar pelo menos dois golos em jogos consecutivos da Champions - bisou frente ao Besiktas e ao Dortmund. O único português a fazê-lo, até esta quarta-feira, fora Cristiano Ronaldo, por sete vezes.