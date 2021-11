Sporting tem de "roçar a perfeição" para vencer o Dortmund

Dominguez, que jogou quatro anos no Kaiserslautern, prevê um desafio "muito difícil" para o Sporting esta noite, como são sempre os jogos contra equipas alemãs. "Têm estado em grande plano no futebol europeu nos últimos anos e são, normalmente, equipas frias e intensas. No entanto, o Sporting vem em crescendo, está bem e vai lutar pela vitória", refere o antigo jogador.

Uma vitória do Dortmund acaba com as esperanças do Sporting na qualificação para a próxima fase da Champions. Um empate adia tudo para a última jornada, em que os leões jogam nos Países Baixos, com o Ajax, e o Dortmund recebe o Besiktas.

Bundesliga "top"

"Tenho ótimas recordações da Bundesliga e do Kaiserslautern. Tinha chegado da Premier League [Tottenham] e deparei-me com estádios cheios, com atmosferas fantásticas. Na altura, não havia tantas transmissões televisivas e as pessoas iam todas aos estádios ver a sua equipa. O campeonato tinha muita qualidade e intensidade. Em 2003 fui eleito o jogador do ano do Kaiserslautern numa equipa com craques como o Klose ou o Djorkaeff. Fiz golos, inclusivé ao Borussia Dortmund e tenho as melhores memórias do futebol alemão", conclui.

O jogo Sporting-Borussia Dortmund, do Grupo C da Liga dos Campeões realiza-se esta noite, às 20h00 no Estádio de Alvalade, em Lisboa. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.