Sérgio Pinto desvaloriza baixas do Dortmund. "A qualidade é imensa"

Apesar das ausências de peso para a visita ao Sporting, como sejam Haaland, Hummels ou Thorgan Hazard (a mais recente, com Covid-19), Sérgio Pinto adverte que o Borussia Dortmund não perde a sua força.

Os alemães jogam em Alvalade de olhos postos no apuramento para os oitavos da Liga dos Campeões, tal como a equipa de Rúben Amorim. Neste momento, Sporting e Borussia somam seis pontos, atrás do já qualificado Ajax (12). Ambos podem qualificar-se já nesta jornada.

Em declarações a Bola Branca, Sérgio Pinto, diretor do "scouting" do Greuther Fürth, da Bundesliga, desvaloriza as baixas germânicas.

"São jogadores com grandes qualidades, e complicados para todas as equipas, mas o Dortmund também tem outros jogadores. A qualidade deles é imensa", começa por referir o português, com experiência, também enquanto jogador, no futebol alemão.

Vantagem para o Sporting

A formação orientada por Marco Rose encontra-se a um ponto do líder do campeonato alemão, o Bayern de Munique, e mantém intactas as aspirações na Champions. Sérgio Pinto antevê um jogo "intenso" em Lisboa, em que, no entanto, o Sporting leva vantagem na aposta.

"Diria 60-40 a favor do Sporting", atira o observador do Greuther Fürth, para quem este Dortmund tem atualmente o "ADN do Bayern".

Uma vitória por dois ou mais golos de diferença garante ao Sporting o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ao Dortmund basta ganhar para assegurar a qualificação automática.



Jogo marcado para quarta-feira, às 20h00, em Alvalade, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.