Rúben Amorim. "Vamos querer competir"

O treinador do Sporting considera que o Borussia Dortmund é favorito para a partida desta quarta-feira para a Liga dos Campeões. Apesar disso, os leões vão procurar a vitória.

“O Borussia era favorito do grupo, mas o Ajax mostrou que é a melhor equipa do grupo. Ainda assim, o Borussia está habituado a estes momentos. Vamos querer competir. O jogo de lá foi bem conseguido defensivamente, mas ofensivamente temos de melhorar”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões acredita nos seus jogadores: "Acredito sempre que a equipa é capaz de fazer mais e melhor. Sempre disse que estávamos aqui para competir, para passar, sabendo a diferença na experiência e no número de vezes em que o estamos cá em comparação com o Borussia”.

“Sabendo que o empate dá vantagem ao Dortmund. Vamos dar o máximo para vencer", reforçou.

Sobre a partida desta quarta-feira, o técnico campeão nacional deixa a receita: "Quero que o Sporting entenda o momento do jogo, quando defender, quando contra-atacar, e se pudermos ter bola, como tivemos na Alemanha, mas onde não fomos agressivos no ataque. Se pudermos ter bola, temos de ser mais agressivos. Nós somos fortes a defender. Agora temos de ser melhores ofensivamente e manter qualidade defensiva".

Em caso de vitória, os leões dão importante passo para a qualificação para a próxima fase da Champions. Rúben Amorim olha para esse feito de forma pragmática:

“Passando à próxima fase podemos aguentar mais jogadores, não tendo essa preocupação. Penso no futuro do clube, na alegria dos adeptos. É esse o meu pensamento”, referiu.

À margem da partida, o nome de Rúben Amorim tem sido avançado como candidato ao lugar de treinador do Manchester United. O técnico respondeu com humor: "Estamos a falar de rumores. Na semana passada falei do futuro, está claro. Não dou grande importância a isso. O que posso dizer... Acho que o Manchester United devia levar o Erik ten Hag [treinador do Ajax] e já esta semana. Era algo que gostaria". [Ajax é adversário do Sporting na sexta jornada da Liga dos Campeões].