Jovane e Vinagre ausentes na véspera da receção ao Dortmund

Jovane Vinagre e Jovane Cabral estão em dúvida para a receção do Sporting ao Borussia Dortmund, relativa à quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O lateral e o extremo, lesionados, não subiram ao relvado durante os 15 minutos abertos à comunicação social do treino desta terça-feira, véspera da partida. Coates, recuperado de lesão, participou na sessão.

Rúben Amorim chamou, ainda, os jovens Flávio Nazinho (dos juniores e equipa B) e Etienne Catena (sub-23) ao treino desta manhã.

O Sporting-Borussia Dortmund está marcado para quarta-feira, às 20h00, em Alvalade. Uma vitória por dois golos de diferença garante aos leões o apuramento para os oitavos de final da Champions. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.