Coates para brilhar e decidir frente ao Dortmund

É Coates e mais 10. Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefeld, da Bundesliga, confere ao central e capitão do Sporting papel crucial no jogo desta quarta-feira, com o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões. “Pode ser figura do jogo. Já foi na primeira volta em que, defensivamente, fez uma bela exibição. Agora, estando muito forte a marcar golos, vai ser uma figura importante”, diz a Bola Branca Carlos Leal, salvaguardando a dúvida quanto ao facto de Sebastian Coates estar “a 100% para poder ajudar o Sporting”. O defesa de 31 anos, que apareceu pela última vez em campo na vitória dos leões por 0-2 em Paços de Ferreira, pode regressar ao 11 de Rúben Amorim, na Liga dos Campeões, para tentar repetir, frente ao Dortmund, o bis com que ajudou o Sporting a impor-se ao Besiktas em Istambul (1-4). Depois dessa exibição, Coates, que tem quatro golos marcados esta época, manteve o momento de forma, diante do Moreirense e do Vitória de Guimarães, com golos que garantiram pontos, na luta pela liderança do campeonato.

Entrevistado pela Renascença, o diretor desportivo português do Arminia Bielefeld, destaca a importância que as bolas paradas podem ter no jogo da 5.ª jornada do grupo C da Champions. Carlos Leal defende um Sporting frio e letal para combater a formação orientada por Marco Rose. “É não arriscar muito, mas ao mesmo tempo agir com coragem, ir para a frente e aproveitar as bolas paradas, que estão a ser um momento muito forte do Sporting e são cruciais nestes jogos muito apertados, com equipas ao mesmo nível”, advoga. Na mesma entrevista, Carlos Leal identifica os pontos fracos do Dortmund, uma equipa de vertigem ofensiva, que joga em “contra-ataque, com jogo vertical de alta velocidade em direção à baliza. Mesmo em espaços pequenos, o Dortmund encontra boas soluções", explica, antes de sublinhar que "este tipo de jogo comporta alto risco; são necessárias várias ações de alta qualidade, em sequência. Isso muitas vezes não funciona, há o risco de perder a bola e é exatamente nesse momento que o Sporting vai atuar. Já se viu no primeiro jogo que tem isso em mente e está preparado para o momento de perda de bola pelo Dortmund, com a equipa muito avançada. Aí o Sporting terá várias possibilidades de poder criar perigo”, assinala. Dortmund perdeu fulgor e pode ser "raposa matreira" em Alvalade “Em princípio, o Dortmund do primeiro jogo estava em melhor forma", diz Carlos Leal nesta entrevista a partir da Alemanha. "O Sporting fez uma boa exibição em Dortmund, com a tática absolutamente certa e penso que está bem preparado para este novo embate”, declara, destacando que os germânicos “são fortes a defender, mas também arriscam muito na defesa, com a última linha muito subida. Aí, vai haver várias possibilidades para o Sporting criar perigo". Carlos Leal antevê e avisa que "talvez o Dormund vá iniciar o jogo um pouco mais calmo, na expetativa de que seja o Sporting a oferecer esses momentos”.