"Jovane é forte mentalmente e vai superar mais uma lesão"

Luís Martins, que treinou Jovane Cabral na equipa B do Sporting, a força mental e espírito de sacrifício do avançado do Sporting vão ajudá-lo a debelar a lesão contraída frente ao Varzim, na Taça de Portugal.

Jovane lesionou-se num ligamento do joelho esquerdo no decorrer do jogo, devido ao mau estado do relvado de Alvalade. Em entrevista a Bola Branca, Luís Martins acredita que o internacional por Cabo Verde irá conseguir debelar mais uma contrariedade na sua carreira.



"O Jovane já está habituado a estas situações, porque o seu início de carreira tem sido um pouco atribulado e com uma série de lesões. Nesta altura, estava a passar uma fase boa e parecia estar fora do processo de se lesionar em competição. Mas um jogador como o Jovane, que é resiliente e tem espírito de sacrifício, vai saber superar esta lesão, que é normal numa carreira de futebolista, e ele é forte mentalmente e não desiste nos momentos de adversidade", destaca o treinador.



Luís Martins entende que os elogios do treinador Rúben Amorim a Jovane Cabral não fazem parte da comunicação motivacional, mas são, sim, motivados pela qualidade do camisola 7 do Sporting.

"Não é uma forma de motivação. Na verdade, o Jovane é importante para o Sporting, porque, dos avançados que o Sporting tem, ele é o que tem mais capacidade no ataque à profundidade. Tem outras coisas para melhorar, mas no ataque à profundidade é o melhor", sustenta.

Sporting tem de mudar rapidamente o relvado

Nesta entrevista a Bola Branca, Luís Martins deixa o aviso: o Sporting tem de resolver o problema do relvado, que já lesionou Jovane.

"O Sporting tem tido problemas com o relvado assiduamente. Uma equipa de alta competição tem de saber resolver o problema rapidamente e definitivamente, porque há outros estádios com estas características que não têm problemas com o relvado. O Sporting tem de fazer de Alvalade a sua casa, como no antigo estádio, em que as equipas se davam mal e contavam com um relvado 'top', e nesta altura não é", afirma.

O antigo técnico e dirigente do Sporting acredita que os outros jogadores também têm receio de lesões devido às más condições do relvado:



"Os próprios jogadores têm essa noção de que o relvado é propenso a mais situações deste tipo. O Sporting tem tido a tradição de alguns jogadores terem lesões musculares devido ao estado do relvado."