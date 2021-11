Confirmada lesão de Jovane Cabral no joelho esquerdo

Está confirmada a lesão de Jovane Cabral, contraída na quinta-feira, diante do Varzim, a contar para a Taça de Portugal.

O Sporting informou, esta sexta-feira, que o avançado está a contas com uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo.

Também lesionados, Tiago Tomás treinou integrado, enquanto Sebastián Coates e Rúben Vinagre realizaram tratamento.

Os titulares da receção ao Varzim fizeram trabalho de recuperação. Os restantes trabalharam normalmente no relvado.

Rúben Amorim vai dar folga ao plantel no sábado. O Sporting regressa aos treinos no domingo, para preparar a receção ao Borussia Dortmund, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.