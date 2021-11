Sporting e Varzim inauguram quarta eliminatória da Taça

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Varzim, da II Liga, no Estádio de Alvalade, no arranque da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Com a receção ao Borussia Dortmund na próxima semana, encontro que será decisivo para a continuidade dos leões na Liga dos Campeões, é esperado que Rúben Amorim faça poupanças frente ao Varzim.

Coates e Rúben Vinagre, lesionados, são baixas certas no Sporting, que já conquistou a Taça de Portugal por 17 vezes, a última em 2018/19.

O Varzim chega a Alvalade numa altura complicada da época. Ocupa o 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com uma vitória em 11 jornadas.

Para chegar à quarta eliminatória, a equipa do segundo escalão deixou pelo caminho o Marítimo, da I Liga, com um triunfo caseiro por 3-2 no desempate por grandes penalidades, depois de uma igualdade (2-2).

O encontro está agendado para as 20h15, em Alvalade, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Sporting de Braga, detentor do título, recebe no sábado o Santa Clara, num embate entre equipas do principal escalão, no mesmo dia em que o FC Porto joga, no Estádio do Dragão, com o Feirense, da II Liga.

Um dia antes, na sexta-feira, o Benfica, recordista de triunfos da Taça de Portugal (26), defronta, na Luz, o Paços de Ferreira, também da I Liga.