Jovane Cabral lesiona-se na partida contra o Varzim

O extremo Jovane Cabral lesionou-se ao minuto 58 depois de aparentemente ter apoiado mal o joelho esquerdo.

A lesão parece ter alguma gravidade, mas o técnico Rúben Amorim ainda tem esperança.

“É o mais preocupante do jogo, uma grande tristeza. O Jovane já passou por muito. Se é grave? Não sei, com o Pedro Porro [lesionado diante do Besiktas] se pensava que era grave e nem uma jornada passou. Vamos esperar pelo melhor, sabendo que estamos aqui para o Jovane e ele vai ser muito importante para nós”, referiu.

O técnico dos leões mostra-se, igualmente, preocupado com o estado do relvado de Alvalade.

“Obviamente que preocupa, sabendo que as pessoas que estão responsáveis fazem o melhor que podem. Temos de melhorar. Já o trocámos e estamos a fazer de tudo. Agora, temos noção que tem impacto no jogo. Lembro-me de várias bolas em que estamos em superioridade e a bola salta ou um jogador tenta equilibrar-se. Teve impacto na lesão do Jovane, como pode vir a ter num adversário. É preciso evitar isso e melhorar”, refere.

O Sporting venceu o Varzim, por 2-1, e segue em frente na Taça de Portugal.