Ajax suspende venda de bilhetes para receção ao Sporting

O Ajax anunciou, esta segunda-feira, a suspensão da venda de bilhetes para a receção ao Sporting, da quinta jornada da Liga dos Campeões.

A decisão é justificada com as novas medidas de contenção da pandemia da Covid-19 nos Países Baixos. A incerteza sobre a realização dos jogos - se serão adiados ou realizados sem público - levaram o Ajax a "parar temporariamente as vendas de bilhetes", até ao início de dezembro.

Isto inclui o jogo com o Sporting, em Amesterdão, no dia 7 de dezembro. Decisão ainda revogável "assim que se souber mais" sobre as medidas previstas. Se não houver público, os adeptos serão reembolsados.

A venda de bilhetes para o jogo entre as equipas de sub-19 de Ajax e Sporting. da Youth League, também foi "descontinuada indefinidamente".

Na passada sexta-feira, o Governo dos Países Baixos anunciou que os espetáculos desportivos deixarão de ter público durante três semanas, de forma a controlar o aumento de casos diários do novo coronavírus.