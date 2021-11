João Palhinha está a tornar-se "um jogador completo"

Quim Machado, antigo treinador do médio no Belenenses, entende a decisão do Sporting de renovar contrato com João Palhinha.

O internacional português, de 27 anos, vai estender o vínculo por mais um ano, até 2026, com melhoria salarial, embora a cláusula de rescisão se mantenha nos 60 milhões de euros. Em entrevista a Bola Branca, Quim Machado salienta que este "é o trabalho que os clubes devem fazer".

"O Sporting está a acautelar-se porque o Palhinha, hoje em dia, está num nível muito alto e tem grande influência no jogo do Sporting. Há poucos, em Portugal, a fazer o que ele faz, na sua posição. A vontade, a entrega, o querer ganhar e a sua capacidade física são impressionantes. Para o jogador, também é bom e um reconhecimento para o que está a fazer. Vai dar-lhe maior motivação para conseguir, cada vez, jogar melhor", vinca.

Um jogador completo

Quim Machado vê Palhinha como um jogador cada vez mais completo, o que o terá ajudado a impor-se, também, na seleção portuguesa.

"Nos últimos jogos, ele tem sido aposta do Fernando Santos e, aos poucos, está a fazer na seleção o que faz no Sporting. Está a tornar-se um jogador completo e, apesar de termos bons jogadores naquela posição, não há nenhum como ele", assinala o antigo treinador do médio.



Quim Machado orientou Palhinha no Restelo, em 2016, e não fica surpreendido com a evolução do jogador, algo que o deixa orgulhoso:



"Para um treinador é satisfatório perceber que contribuiu para a evolução de um jogador. Fico muito contente por, depois destes anos, ver o nível a que ele chegou, até a nível de seleção. Para mim não é uma surpresa."