Melo acredita que Adán pode terminar a carreira no Sporting

A renovação de Antonio Adán avança e a expectativa de terminar a carreira no Sporting é "uma possibilidade" para Joaquim Melo, antigo guarda-redes, que não vê que sair "seja a vontade" do espanhol.

Em declarações a Bola Branca, o ex-jogador acredita que, "se mantiver este nível", o titular da baliza verde e branca pode ficar muitos anos nos leões e, até, atingir a barreira dos 40 anos ainda no ativo.

Melo sublinha que Adán "tem sido extraordinário", contribuindo, "e muito, com bons jogos e dando pontos" à equipa de Rúben Amorim. Acresce que, nesta perspetiva, o espanhol e Sebastián Coates têm sido, no Sporting, líderes que "comandam e a quem os outros obedecem".

O antigo líder da baliza do Sporting fala de um Adán que tem sido importante esta temporada, a par de Diogo Costa, rival do FC Porto, que "também tem feito bons jogos ao serviço" do clube que representa.

No elogios ao Sporting, Melo aponta ao futuro e a Diego Callai, jovem da formação, a quem augura "um futuro extraordinário" e que, nesta fase, "treinando junto dos melhores, vai aprendendo", para que possa corresponder quando for chamado à equipa principal.