Ugarte realça importância de Coates na adaptação ao Sporting

Manuel Ugarte está satisfeito com a mudança do Famalicão para o Sporting, onde tem tido a ajuda do compatriota Sebastián "Seba" Coates.

Em declarações à rádio uruguaia "Sport890", o médio leonino admitiu que a transferência para o Sporting "ajudou muitíssimo futebolística e, acima de tudo, mentalmente".

"Agora estou sempre a lutar por objetivos importantes. É algo que demora tempo, mas cada vez estou mais focado no Sporting. Ajudou-me muito ter Coates [como companheiro]. Mesmo no meio-campo tenho dois ou três dos melhores médios que já vi e isso enriquece-me. Seba foi importantíssimo para a minha adaptação, não só dentro do clube como fora", assinalou.

Uruguai precisa de pontos

Ugarte falava à chegada ao Uruguai, onde vai ajudar a seleção na corrida ao apuramento para o Mundial 2022.

O médio do Sporting confessou estar "muito contente" por ter sido convocado e que o objetivo, agora, é manter-se entre as opções do selecionador, Óscar Tabárez.

"Sinto-me preparado para jogar, mas, no momento em que estamos, o importante é pontuar, independentemente de quem jogue", sublinhou.

O Uruguai encontra-se no quinto lugar, que dá acesso ao "play-off" interconferência, da qualificação para o Qatar. Nesta janela de seleções, recebe a Argentina e visita a Bolívia.

Dois jogos que são para ganhar, frisou Ugarte: "Quanto menos jogos há, menor é a margem de manobra. temos de reduzir distâncias. Temos de somar pontos."