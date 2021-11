Coates, o central/ponta de lança que tem sabido ser líder

Sebastián Coates é o capitão e, atualmente, o jogador em maior destaque no plantel do Sporting. Não só pela capacidade de liderança, pela qualidade a nível defensivo, mas também pelo que oferece no ataque. António Morato, antigo jogador do Sporting, fala do uruguaio como "um central que ao mesmo tempo é ponta de lança" e aponta mais qualidades ao capitão dos leões: "Destaco a sua liderança, a sua voz de comando, impondo respeito e ordem na casa, sempre que é preciso". Coates, de 31 anos, tem quatro golos e uma assistência, esta temporada, depois de no ano do Sporting campeão ter registado sete golos. A sua influência na equipa é notória e é, por isso, com apreensão que o universo leonino olha para a lesão que sofreu no jogo com o Paços de Ferreira. O central uruguaio apresenta uma lesão num joelho e foi mesmo dispensado dos próximos compromissos da sua seleção. Recebe, por isso, um ponto de interrogação em relação ao futuro imediato. Todavia, na opinião e experiência, manifestada em Bola Branca, de Morato, Coates deverá estar apto para o jogo com o Dortmund, para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Pelo que sei, e tenho falado com as pessoas, é uma lesão que precisa de descanso e tratamento. Poderá não jogar a Taça com o Varzim, mas para a Liga dos Campeões [a seguir] estará 'despachado'", refere o antigo defesa sportinguista. "Não menosprezando o Varzim, o objetivo número um do Rúben [Amorim] é o jogo com o Dortmund", acrescenta. O Sporting, depois da pausa para as seleções, recebe o Varzim, em partida da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, antes de defrontar os alemães.

