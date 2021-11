Tiago Tomás: "Estamos melhor equipa do que no ano passado"

Tiago Tomás acredita que o Sporting está ainda mais forte esta temporada do que na época anterior, que terminou com a conquista do título. Em declarações à margem de uma sessão de autógrafos em Lisboa, o avançado fala num plantel mais maduro.

"Somos uma equipa que controla melhor o jogo, os jogadores mais jovens estão a crescer e a ganhar maturidade no jogo. Todos sentimos que estamos melhor equipa do que no ano passado", começou por dizer.

O avançado garante que está totalmente recuperado de lesão e não vê o Sporting com mais dificuldade para vencer os jogos depois da conquista do título.

"As equipas podem olhar para nós de forma diferente, mas acho que nunca fomos 'outsiders', também sentíamos dificuldade no ano passado. Não vejo muita diferença do ano passado", termina.

TT, de 19 anos, soma dois golos em 13 jogos esta temporada e está recuperado de uma lesão que o afastou dos relvados durante cerca de duas semanas.