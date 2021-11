Sporting consegue oitava vitória consecutiva e lidera

P. FERREIRA 0-2 SPORTING

96- FINAL

95- Daniel Bragança tenta picar por cima de André Ferreira, mas desperdiça.

94- Jogadores do Sporting ficam a pedir penálti, mas árbitro manda seguir depois de análise do VAR

93- Canto para o Sporting

90- Cinco minutos de descontos

90- Remate Jovane. Bola para canto.

88- SUBSTITUIÇÃO SPORTING. Entra Jovane e sai Pedro Gonçalves

85- Canto para o Paços Ferreira.

84- Remate de Antunes sai ligeiramente por cima da barra.

83- Livre perigoso para o Paços.

81- SUBSTITUIÇÃO SPORTING. Sai Matheus Nunes e entra Daniel Bragança

80- Livre de Pedro Gonçalves passa por cima

77- VAR invalida por fora de jogo de Nuno Santos

76- GOLO do SPORTING. Marca COATES

75- Canto para o Sporting.

75- Canto para o Paços.

SUBSTITUIÇÃO PAÇOS FERREIRA: Saem Nuno Santos, João Pedro e Jorge Silva

72- Paulinho isola-se, mas André Ferreira faz a mancha.





69- GOLO do SPORTING. Marca PEDRO GONÇALVES





68- SUBSTITUIÇÃO SPORTING. Entra Tabata e sai Sarabia.

67- AMARELO para Jorge Silva

63- Paulinho isola-se, mas André Ferreira faz a mancha.

61- SUBSTITUIÇÃO PAÇOS FERREIRA: Sai Juan Delgado (lesionado) e entra Hélder Ferreira

59- Remate de Pedro Gonçalves saiu por cima.

56- Jorge Silva sofre falta e recebe assistência médica.

Árbitro manda esperar. VAR não assinala falta e jogo segue.

51- Bola toca no braço de Esgaio, após remate de Nuno Santos.





48- GOLO do SPORTING. Marca GONÇALO INÁCIO no seguimento de um canto e de uma assistência de Coates.





47- Remate de Nuno Santos. Bola para canto.

SEGUNDA PARTE





COMENTÁRIO: Jogo sem grandes oportunidades de parte a parte, mas com as duas equipas a procurarem o ataque. O leão tem tido mais bola.

48- INTERVALO (0-0)

48- Falta ofensiva marcada ao Paços de Ferreira.

47- Canto para o Paços.

47- Remate forte de Antunes, depois de passar por Matheus Nunes, mas Matheus Reis dá o corpo à bala.

46- Canto para o P. Ferreira

45- Três minutos de descontos na primeira parte

43- Pedro Gonçalves falha timming de cabeceamento no centro da área

42- Delgado, já recuperado, é apanhado fora de jogo.

39- Agora é Juan Delgado a necessitar de assistência.

37- Lucas Silva a ser assistido.

36- Falta ofensiva de Pedro Gonçalves

33- AMARELO para Nuno Santos (P. Ferreira)

32- Remate cruzado de Esgaio. A bola sai ligeiramente ao lado.

31- Mau passe de Nuno Santos para Lucas Silva e cotra-ataque do Paços perde-se.

29- Cruzamento de Nuno Santos vai direitinho para André Ferreira. Sarabia chegou atrasado.

25- Matheus Nunes lesionado. Recebe assistência no relvado.

23- Lucas Silva tenta criar perigo, mas Adan chega primeiro à bola.

16- Cruzamento atrasado de Sarabia e corte. Bola para canto.

11- Matheus Nunes atrasa mal e João Pedro remata, com pouco ângulo, à malha lateral.

10- Canto para o Sporting, Paulinho cabeceia, mas sai fácil para André Ferreira.

10- Remate de Esgaio ao segundo poste. Defende André Ferreira.

8- André Ferreira impede golo de Coates.

7- Canto para o Sporting

2- Canto para o Sporting

APITO INICIAL

O árbitro é Luís Godinho.



Sobem as três equipas ao relvado.

Neste momento é prestada homenagem pela GNR, no relvado, ao militar que faleceu num acidente na estrada de acesso ao Autódromo Internacional de Portimão, à margem do GP do Algarve em MotoGP.

Já terminaram os exercícios de aquecimento.

Sporting sem Feddal e Porro (lesionado). Já os castores repetem o onze.

SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pote, Paulinho e Sarabia.

Suplentes: João Virgínia, Feddal, Tabata, Jovane, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves.





P. FERREIRA: André Ferreira; Jorge Silva, Flávio Ramos, Maracás e Antunes; Luiz Carlos, Eustáquio e Nuno Santos; Delgado, João Pedro e Lucas Silva.

Suplentes: Vekic, Nuno Lima, Hélder Ferreira, Ibrahim, Uilton, Denílson, Matchoi, Rui Pires e Fernando Fonseca.





Já há onzes

Boa tarde, a Renascença abre aqui espaço para acompanhar o P. Ferreira - Sporting, partida da jornada 11 da I Liga.