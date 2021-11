Rúben Amorim: "A partir do golo fomos melhor equipa"

Rúben Amorim considera que o primeiro golo da vitória (0-2) frente ao Paços de Ferreira ajudou o Sporting a crescer no jogo.

Em declarações à Sport TV, no final da partida da 11.ª jornada do campeonato, o treinador do Sporting salientou que, na primeira parte, a sua equipa empurrou bem o Paços para o seu meio-campo e que, apesar de ter permitido "algumas" veleidades, teve "sempre o jogo controlado".

"Na segunda parte, tínhamos de fazer golo, tínhamos 45 minutos para isso. Mais uma bola parada bem trabalhada. A partir do golo, fomos melhor equipa. Não ficámos a sofrer como noutros jogos, conseguimos ter mais bola. Uma palavra para o [Bruno] Tabata, que entrou muito bem e foi decisivo para mantermos o controlo do jogo. Os que entraram deram coisas ao jogo, estou muito satisfeito", assinalou o técnico.

Muitos treinadores de equipas grandes não gostam da paragem para as seleções, contudo, Rúben Amorim tira conforto do facto de a equipa estar num bom momento, numa série de oito vitórias consecutivas.

"Estamos confiantes, mas também precisamos de descansar. Na última paragem, vínhamos de uma derrota em Dortmund e de um jogo difícil em Arouca. Temos de preparar para manter o ritmo, sabendo que o campeonato é muito longo", sublinhou o treinador do Sporting.