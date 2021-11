Em direto. P. Ferreira - Sporting

P. FERREIRA 0-0 SPORTING

23- Lucas Silva tenta criar perigo, mas Adan chega primeiro à bola.

16- Cruzamento atrasado de Sarabia e corte. Bola para canto.

11- Matheus Nunes atrasa mal e João Pedro remata, com pouco ângulo, à malha lateral.

10- Canto para o Sporting, Paulinho cabeceia, mas sai fácil para André Ferreira.

10- Remate de Esgaio ao segundo poste. Defende André Ferreira.

8- André Ferreira impede golo de Coates.

7- Canto para o Sporting

2- Canto para o Sporting

APITO INICIAL

O árbitro é Luís Godinho.



Sobem as três equipas ao relvado.

Neste momento é prestada homenagem pela GNR, no relvado, ao militar que faleceu num acidente na estrada de acesso ao Autódromo Internacional de Portimão, à margem do GP do Algarve em MotoGP.

Já terminaram os exercícios de aquecimento.

Sporting sem Feddal e Porro (lesionado). Já os castores repetem o onze.

SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pote, Paulinho e Sarabia.

Suplentes: João Virgínia, Feddal, Tabata, Jovane, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves.





P. FERREIRA: André Ferreira; Jorge Silva, Flávio Ramos, Maracás e Antunes; Luiz Carlos, Eustáquio e Nuno Santos; Delgado, João Pedro e Lucas Silva.

Suplentes: Vekic, Nuno Lima, Hélder Ferreira, Ibrahim, Uilton, Denílson, Matchoi, Rui Pires e Fernando Fonseca.





Já há onzes

Boa tarde, a Renascença abre aqui espaço para acompanhar o P. Ferreira - Sporting, partida da jornada 11 da I Liga.