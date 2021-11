Tiago Tomás está de volta às opções no Sporting

Tiago Tomás foi a novidade no treino do Sporting, esta sexta-feira. O avançado, que falhou os últimos três jogos dos leões, voltou ao trabalho e poderá ser opção para o jogo com o Paços de Ferreira.

Pedro Porro é a única baixa. O lateral espanhol lesionou-se no jogo com o Besiktas e não está disponível para o próximo jogo do campeonato. Porro terá as duas semanas de pausa para os jogos das seleções para recuperar. Quando regressar à competição, o Sporting recebe o Varzim, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para 18 de novembro.

O desafio em Paços de Ferreira, a contar para a ronda 11 da I Liga, é este domingo, às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.