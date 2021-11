Schmeichel. Para o Sporting, “a Liga dos Campeões é um bónus”

O ex-guarda-redes Peter Schmeichel elogia o Sporting e Rúben Amorim. Apesar disso - e do bom desempenho na Liga dos Campeões -, o dinamarquês não vê o seu antigo clube a disputar uma final europeia nos próximos anos.

“Sigo o Manchester United, é um dos maiores clubes do mundo. É difícil ver o Sporting competir com essas equipas, por exemplo, com o Bayern Munique - uma equipa incrível -, o Manchester City e o Chelsea, atual detentor da Champions. O Sporting precisa de subir ao próximo patamar do futebol europeu, mas para o Sporting interessa fazer evoluir o grupo de jogadores para chegar à próxima fase”, disse.

Em declarações a Bola Branca, Schmeichel considera que “é uma boa experiência para os jogadores [dos leões] e devem continuar a aprender, especialmente os mais jovens. Para eles, a Liga dos Campeões é um bónus”.

De visita à Web Summit, o antigo guarda-redes, campeão pelo Sporting, conquistou tudo no Manchester United. Por isso, está feliz com o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford.

“Estou muito contente pelo regresso do Cristiano Ronaldo ao United. Se falarmos só nas competições europeias, marcou golos muito importantes no final dos jogos: fez o 2-1 contra o Villarreal e o 3-2 contra a Atalanta e há dois dias, em Itália, fez um golo absolutamente fantástico no último minuto”, referiu.

Schmeichel não tem dúvidas: “É absolutamente fantástico o Ronaldo ter regressado ao Manchester e conseguir construir oportunidades num sistema que não o beneficia. Mesmo assim, tem estado melhor que outros jogadores e jogado bem para a equipa”.