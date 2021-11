Porro tem lesão muscular na coxa

Pedro Porro saiu lesionado do jogo com o Besiktas, na primeira parte, e está a contas com um desconforto muscular.

O Sporting esclareceu a lesão do lateral espanhol, que tem uma mialgia na coxa direita. Porro é o único nome no boletim clínico para além de Tiago Tomás, que segue a fazer apenas tratamento.

Os titulares da goleada por 4-0 frente ao Besiktas fizeram apenas trabalho de recuperação física.

O Sporting já prepara a visita à Mata Real, casa do Paços de Ferreira, jogo que está agendado para o próximo domingo, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.