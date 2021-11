Sporting favorito frente a Besiktas "afetado psicologicamente"

Marco Paixão, avançado português que joga no Altay da Turquia, não tem dúvidas em afirmar que o Sporting é "claramente favorito" no jogo desta quarta-feira, com o Besiktas.

Em entrevista à Renascença, Marco Paixão sustenta que a goleada que os leões obtiveram em Istambul (1-4) há duas semanas criou dano nos turcos.

"O Sporting é, claramente, favorito à vitória. Tem vantagem emocional pelo resultado que conseguiu aqui em Istambul e acredito que vai voltar a ganhar. O Besiktas está afetado psicologicamente pelos muitos golos que sofreu em casa e por ter visto o Sporting a controlar o jogo", refere.



Uma vitória sobre a equipa turca garante ao Sporting, desde logo, o apuramento para a Liga Europa e mantém a equipa de Rúben Amorim na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões.