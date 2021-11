Sporting derrotado pelo Besiktas na Youth League

O Sporting perdeu, por 2-1, em Alcochete, contra o Besiktas para a quarta jornada da Youth League.

Os turcos marcaram os dois golos, de rajada, aos 19 e 20 minutos, por Koray Yagci e Azad Demir.

Cissé marcou aos 55 minutos um autogolo que relançou a partida para os leões.

No entanto, os jovens de Alvalade não conseguiram voltar a marcar.

O Sporting cai para o terceiro lugar, com cinco pontos. Dortmund e Ajax lideram, ambos com sete, enquanto o Besiktas é quarto, com três pontos.