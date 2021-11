Rúben Amorim. “Vitória justa. Estamos vivos”

O treinador do Sporting elogia a exibição dos leões contra o Besiktas e sublinha que a equipa depende de si para conseguir o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões.

"Tivemos dificuldades lá que aqui não tivemos. Arranjamos sempre maneira, com uma movimentação muito boa. Controlámos sempre o jogo. O jogo foi completamente diferente [ao da Turquia]. Tem a ver com as mudanças do jogo em si. Uma vitória justa. O Dortmund perdeu. Estamos vivos", referiu Rúben Amorim.

O técnico dos leões considera que “é importante [depender de si próprio para se qualificar], também é importante não criar ilusões”.

“O Dortmund é uma equipa muito experiente que sabe lidar com estas situações”, lembra.

Amorim deixou também um agradecimento ao público de Alvalade

O Sporting goleou o Besiktas, por 4-0, em partida da quarta jornada da Liga dos Campeões. Os leões já garantiram, pelo menos, a Liga Europa e estão na luta pela qualificação da Champions.