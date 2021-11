Paulinho. “Jogadores do Sporting são da Champions”

Paulinho

“O Sporting tem uma equipa na Champions e todos os jogadores do Sporting são da Champions. O festejo foi por ter marcador pelo Sporting e na Liga dos Campeões. Foi bom ter ido para o intervalo a vencer. Dependemos de nós para garantirmos a qualificação. Também quando perdemos com o Ajax as coisas estavam em aberto”.

Pedro Gonçalves

"Nunca pensei chegar aqui. É indescritível. Fico contente, mas se não fosse o trabalho da equipa não conseguiria este prémio. Estamos muito contentes pela vitória. Agora vamos olhar para o jogo do campeonato, que vai ser muito difícil. Estou muito agradecido aos adeptos, sentiamos a falta deles e estamos muito contentes porque eles são a nossa maior força."



Sarabia

“Estou muito contente pela vitória. Não é fácil ganhar 4-0 a nenhuma equipa na Champions. Estivemos muito bem. Defensivamente todos estiveram muito bem e isso é de valorizar. Estivemos bem também ofensivamente, marcámos quatro golos. Não começámos da melhor forma, perdemos os dois primeiros jogos, mas estamos em igualdade pontual [com o Dortmund]. Vai tudo decidir-se nas duas últimas jornadas. Sinto-me muito feliz com todos, com a forma de jogar da equipa. Hoje em especial desfrutei de uma noite muito bonita. Não só os jogadores, mas os adeptos também desfrutaram desta noite. Cada vez estou mais adaptado. Ainda não estou totalmente adaptado é verdade, ainda faltam coisas. Só cheguei há mês e meio/dois meses. Espero melhorar e conseguir acrescentar mais à equipa.”



Matheus Reis

"Hoje, tudo o que fizemos refletiu-se em golos, Nos últimos jogos foi o que tentámos mas não estava a ser assim. É um resultado muito importantes para nós. Foi uma das melhores exibições do Sporting porque tudo se refletiu em golos, isso facilita as coisas. O grupo merecia uma vitória assim. O primeiro objetivo está conseguido, que era seguir na Europa, mas este plantel é muito ambicioso e vamos tentar a qualificação na Champions".



O Sporting goleou o Besiktas, por 4-0, garantiu, pelo menos a Liga Europa e está na luta pela continuidade na Liga dos Campeões.