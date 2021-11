"TT" de fora na véspera da receção do Sporting ao Besiktas

Tiago Tomás continua a recuperar de lesão e, esta terça-feira, falhou o último treino do Sporting de preparação para a receção ao Besiktas, a contar para a quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O avançado não subiu ao relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social. A sessão contou, por outro lado, com José Marsà e João Goulart, ambos defesas-centrais que atuam pela equipa B dos leões.

Sporting-Besiktas agendado para quarta-feira, às 20h00, em Alvalade. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.