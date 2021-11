Naldo acredita que o Sporting é favorito contra o Besiktas

O Sporting é o favorito à vitória frente ao Besiktas, na Liga dos Campeões. A opinião é expressa, em entrevista a Bola Branca por Naldo, antigo defesa dos leões e que joga atualmente no Antalyaspor, da Turquia.

O central avisa, no entanto, que o Sporting deve ter empenho máximo em Alvalade, para não ser surpreendido pela equipa que goleou na Turquia.

"Vai ser um jogo complicado e difícil para o Sporting, mas o Sporting terá de ser igual a si próprio e atacar como fez no jogo em Istambul. Mas tem de se prevenir dos contra-ataques do Besiktas. O Sporting é o favorito, mas terá de o demonstrar dentro de campo e tem 90 minutos para alcançar a vitória", afirma o defesa brasileiro, de 33 anos.

Tudo ou nada para o Besiktas

O Besiktas chega a Alvalade num posição delicada, na última posição do grupo C, e uma derrota deixa a equipa turca fora das competições europeias. Naldo espera que o Besiktas arrisque mais do que habitual.

"Acho que o Besiktas vai dar tudo para tentar a vitória, porque isso é importante para a sua continuidade nas provas europeias. Mas, por outro lado, vão ter cuidado, porque o Sporting já mostrou que tem uma equipa de qualidade e o Besiktas não se pode esquecer disso", realça.

O Besiktas chega a Alvalade com quatro baixas devido a lesão: Rosier, Vida, Pjanic e Batshuayi, ausências que podem beneficiar o Sporting.

"São jogadores que têm jogado de início no Besiktas e são importantes na equipa. Para o Sporting, essas baixas são importantes", refere Naldo.

Sporting-Besiktas agendado para quarta-feira, às 20h00, em Alvalade. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.