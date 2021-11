Lesão já não passa pela cabeça de Pedro Gonçalves. "Estou mais confiante do que nunca"

Pedro Gonçalves, médio do Sporting, já não pensa na lesão que o afastou de fora por cerca de um mês e admite estar "mais confiante do que nunca". Pote ainda não marcou desde que regressou, mas acredita que voltarão a surgir com normalidade.

"Nunca tinha tido uma lesão com uma paragem tão longa. Correu bem, tenho sempre as melhores pessoas do meu lado. A lesão já passou. Já fiz bastantes jogos. Estou mais confiante do que nunca. Claro que sinto a falta dos golos, mas eles vão aparecer. Nem tenho pensado muito nisso", disse, em conferência de imprensa.

O Besiktas é o próximo adversário do Sporting e o técnico dos turcos assumiu que os leões são favoritos. Pote quer assegurar a vitória que considera muito importante nas contas.

"A nossa obrigação é sempre ganhar, é o lema deste clube. É um grande clube, pelo que temos de dar sempre o máximo e conseguir a vitória. Esperemos que possamos dar a vitória aos nossos adeptos. Precisamos muito de ganhar nesta competição. Queremos ganhar todos os jogos", atira.

Pote renovou até 2026 e diz-me muito feliz por estar no clube: "O meu desejo é dar o máximo todos os dias. Estou extremamente contente por fazer parte deste grupo e deste clube, e espero poder dar sempre o máximo por esta camisola".