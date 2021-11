Muralha atrás e torres na frente. Sporting está "cada vez mais forte"

Litos considera que o Sporting respira confiança. Um bom momento que encontra expressão na série de seis vitórias consecutivas, alicerçadas no trabalho defensivo e no poder de fogo nas bolas paradas ofensivas.

"É um Sporting muito seguro em termos defensivos. É evidente que os sportinguistas gostariam que a equipa marcasse mais golos, têm tido algumas oportunidades. Não são muitas, também, porque esta equipa está cada vez mais a fazer aquilo que o seu treinador pede: estando em vantagem, tentar não se desposicionar e não ficar desequilibrada", sustenta o antigo jogador dos leões, em entrevista a Bola Branca.

Litos reconhece que o Sporting, "em alguns jogos, não cria muitas oportunidades", contudo, faz notar que os adversários "já adotaram um posicionamento muito defensivo" em resposta aos campeões nacionais. Por outro lado, se o jogo corrido não dá frutos, Rúben Amorim tem na manga uma carta ainda mais letal que tem dado vários pontos.

"Tem a mais-valia dos lances de bola parada, com jogadores extremamente fortes no jogo aéreo. Recentemente há que realçar Coates, há uns tempos também foi Palhinha. É um Sporting consistente e cada vez mais confortável e confiante, com todos os jogadores a perceberem as ideias do treinador, mesmo aqueles que chegaram mais tarde, como Sarabia. É uma equipa cada vez mais forte", avalia Litos.

Primeiro, a Liga Europa. Depois, o sonho

Uma vitória na receção de quarta-feira ao Besiktas coloca o Sporting na rota da Liga Europa, ainda que a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões possa ser, ainda, um objetivo alcançável.

Litos sublinha que, primeiro, o Sporting tem de "agarrar o pássaro" da Liga Europa. Depois, "é esperar pelo que possa vir a acontecer".

"É esperar que haja alguma surpresa. Entre Dortmund e Ajax, o Dortmund ganhando faz nove pontos e as coisas podem tornar-se mais difíceis para o Sporting. É ir acreditando. Mas o mais importante é tentar garantir já a passagem para a Liga Europa", reforça o antigo jogador do Sporting.

Sporting-Besiktas joga-se na quarta-feira, às 20h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.