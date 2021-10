Rúben Amorim. “Jogadores estão a dar tudo, a ganhar jogos e é merecido”

O treinador do Sporting estava satisfeito com o triunfo sobre o V. Guimarães (1-0), insiste que voltou a faltar “o segundo golo” e desvaloriza ultrapassagem ao Benfica.

Rúben Amorim acrescenta: "Foi um jogo com duas equipas a querer ganhar jogo, diante de um adversário bem organizado, mas a querer ter bola”.

“O Vitória sempre perigoso nas transições, mas nós controlámos bem, mais na primeira do que na segunda parte. Na segunda podíamos ter feito o segundo golo a abrir. Precisamos do segundo e o terceiro para serenar a equipa. Apesar de estarmos confortáveis a defender, ao perder intensidade na frente, fruto do cansaço, os defesas ficam mais longe, os médios com muita gente e se não temos pressão sofremos mais”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Amorim não tem dúvidas: “Há mérito dos jogadores nesta sequência de jogos, estão a dar tudo, a ganhar jogos e é merecido".

Mais uma vez, a partida foi resolvida com um lance de bola parada, por Coates: “Obviamente que as bolas paradas são muito bem trabalhadas, temos gente em todas as zonas, bons batedores. Neste caso é bom estar numa equipa grande, pois temos bons batedores. É um momento do jogo em que a equipa é forte".

Após o empate do Benfica, Sporting e FC Porto assumem a liderança do campeonato. Rúben Amorim desvaloriza.

"É como no ano passado. Faltam muitos jogos, jogos muito difíceis. Existe também esta sequência, com jogos europeus, mas estamos a aguentar bem. Ainda assim, basta um empate para mudar tudo. Não há que olhar para isso [a liderança], mas sim para o que temos de melhorar. É normal acontecer o que aconteceu na fase final, com alguma distância nos setores", acrescentou.

O Sporting venceu o V. Guimarães por 1-0, com golo de Coates.