Sporting renova contrato com Pedro Gonçalves até 2026

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Pedro Gonçalves, também conhecido como "Pote", até 2026.

O médio internacional português, de 23 anos, tinha contrato até 2025, pelo que estendeu o vínculo por mais uma temporada. Passa a ter a cláusula de rescisão mais alta do plantel leonino: 80 milhões de euros.

Pote chegou ao Sporting no verão de 2020, proveniente do Famalicão. Na primeira época em Alvalde, ajudou os leões a conquistar o campeonato, 19 anos depois, e sagrou-se melhor marcador, com 23 golos. Esta temporada, apesar das lesões, leva quatro golos em nove encontros.

Em declarações reproduzidas pelo site oficial do Sporting, Pedro Gonçalves não esconde o "orgulho e certeza do trabalho bem feito".

"A renovação é uma espécie de confiança extra que o clube me dá, mas significa também que tenho de dar ainda mais e de continuar a orgulhar o Sporting CP, os adeptos e a minha família. Tenho de continuar a trabalhar todos os dias e a dar o meu melhor em todos os treinos porque, se assim for, estou sempre mais perto de jogar e de quando estiver dentro de campo dar o máximo por esta camisola e por este símbolo", afirma.



Os 23 golos e três assistências em 37 jogos na primeira época de leão ao peito aguçam o apetite dos adeptos para números ainda melhores na segunda. Contudo, o médio-ofensivo e extremo não fixa metas:

"O meu objectivo é trabalhar todos os dias para a equipa e para o treinador e fazer uma época igual ou melhor do que no ano passado."