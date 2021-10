Rui Jorge Rego pondera candidatura, mas reclama "upgrade"

Rui Jorge Rego não descarta a hipótese de se candidatar à presidência do Sporting, embora considere "contraproducente" que haja muitas listas.

Dezembro será o mês limite para que Rui Jorge Rego, antigo dirigente e candidato às eleições de 2018, assuma nova corrida à liderança leonina. Em declarações a Bola Branca, admite ainda estar a ponderar.

Será "contraproducente" que existam muitas listas em que, de acordo com o antigo candidato, "todas querem fazer exatamente o mesmo" e com o pregão de que "eu faço melhor do que tu".

É nesta luta que o empresário recusa entrar, pois tem como meta discutir um modelo de gestão que privilegie a alteração de "um ciclo vicioso". Ou seja, evitar que de cada vez que há um problema, como, por exemplo, a queda do mercado de venda de jogadores, o clube "seja obrigado a vender para pagar salários".

"É o modelo que o Sporting tem de deixar de ter", sentencia.

Rui Jorge Rego quer, por isso, um "upgrade" no clube. O possível candidato reconhece mérito desportivo "nas modalidades e no futebol" e em algo que sempre defendeu, como "a aposta na formação". Contudo, argumenta que falta ultrapassar, do ponto de vista financeiro, o que diz ser "uma luta desigual com os rivais".

O empresário elogia o trabalho de Rúben Amorim, treinador que "trouxe alguma paz ao clube", mas defende uma alteração no modelo de gestão e aguarda até final do ano para tomar posição sobre uma candidatura às eleições leoninas de 2022.