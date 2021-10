Rúben Amorim. Se V. Guimarães ganhar “será problema para o Sporting”

O treinador do Sporting elogia o V. Guimarães, “uma equipa com excelente treinador, vem de três vitórias e empate com Benfica onde fez grande jogo”.

Rúben Amorim reconhece que os vimaranenses têm “jogadores muito perigosos na frente. Ainda se está a construir, tem um treinador corajoso e talentoso”.

“Estamos preparados, vai ser grande jogo. Se não for, que ganhe o Sporting”, reforça.

O técnico dos leões não tem dúvidas: “A pressão está do lado do Sporting. Vem a Alvalade num bom momento. São muito fortes a atacar, são bem trabalhados. Quando se pressiona alto e se ataca muito é difícil. Tem vários jogadores que podem apresentar na frente, Rochinha e Edwards mudam lados, Quaresma joga mais aberto. Há incerteza nos jogadores, mas conhecemos bem a forma de jogar. Se o V. Guimarães perder em Alvalade não será problema. Ao contrário será problema para o Sporting”.

Amorim garante que “vai jogar a melhor equipa”, sem pensar nas partidas seguintes ou no desgaste. “Principal foco sempre foi o campeonato. O V. Guimarães vai-se apresentar no máximo. A melhor forma de preparar o Besiktas é ganhar no campeonato”, refere.

O Sporting recebe o V. Guimarães, este sábado, a partir das 21h15. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.