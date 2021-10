Amorim “muito contente” com renovação de Pote e à espera de continuidade de Porro

O treinador do Sporting diz estar “muito contente” com a renovação de Pedro Gonçalves com o clube de Alvalade e antecipa a renovação para breve de Porro.

Segundo Rúben Amorim, “é mérito da SAD e da direção, principalmente do Hugo Viana. Está a renovar com jogadores muito importantes, com margem de progressão muito boa. O Pote faz-nos muita falta pelo jogador que é e pelos golos que marca. Pode acontecer, espero que aconteça nestas semanas, mais alguma renovação. Queremos seguir e manter jogadores. Mais do que procurar fora”.

O médio internacional português, de 23 anos, tinha contrato até 2025, pelo que estendeu o vínculo por mais uma temporada. Passa a ter a cláusula de rescisão mais alta do plantel leonino: 80 milhões de euros.

Já quanto ao defesa espanhol, Amorim não tem dúvidas: "É uma prioridade para nós, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas".

O Sporting vai defrontar o V. Guimarães em partida para a jornada 10 do campeonato.