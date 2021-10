Quim Berto: "Coates tem dado muitos pontos ao Sporting"

A importância de Sebastián Coates no Sporting leva Quim Berto, antigo jogador dos leões e do Vitória de Guimarães, a assumir que Pepa e a sua equipa "estão mais do que identificados com as mais-valias" do campeão nacional, adversário dos vitorianos na décima jornada do campeonato.



O antigo lateral acentua a relevância do central uruguaio, pela forma como comanda a defensiva e se torna numa arma temível nos lances de bola parada ofensivas. "Tem resolvido muitos jogos em prol do Sporting e dado muitos pontos", enaltece, em entrevista a Bola Branca.

Quim Berto assinala, ainda, que no "pormenor e no detalhe" tem muitas vezes residido a diferença do Sporting para os seus opositores.

Em Alvalade, estarão duas das equipas que "melhor futebol jogam" em Portugal. Embora o "Sporting seja favorito", irá encontrar pela frente "um Vitória moralizado" pelo empate diante do Benfica, prevê Quim Berto.

"Se o Vitória já estava confiante, ainda ficou mais. Depois de estar a perder e de conseguir empatar, estar muito perto de ganhar dá ânimo e confiança. Ofensivamente é muito forte e não tem nada a perder e muito a ganhar em Alvalade", conclui o antigo jogador de Vitória e Sporting.

O Sporting-Vitória de Guimarães, da décima jornada da I Liga, começa pelas 21h15 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, e tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.