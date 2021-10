Sporting volta a treinar sem "TT" e com titulares no ginásio

Tiago Tomás falhou o treino desta quarta-feira do Sporting, que iniciou a preparação para a receção ao Vitória de Guimarães, da ronda 10 da I Liga.

O avançado, que está a contas com dores musculares na coxa direita, realizou tratamento. Os jogadores titulares do jogo da véspera com o Famalicão, a contar para a Taça da Liga, fizeram trabalho de ginásio.

Os restantes treinaram normalmente no relvado, às ordens de Rúben Amorim, que chamou vários jogadores da formação à sessão.



O Sporting volta a treinar na quinta-feira, na Academia, para jogar no sábado, às 21h30, frente ao Vitória, em Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.