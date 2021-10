Falta "intensidade" a Ugarte para ser titular no Sporting

Carlos Xavier, antigo médio leonino, considera que falta intensidade a Manuel Ugarte para poder equiparar-se a João Palhinha e convencer Rúben Amorim que pode ser titular mais vezes no Sporting.

Em declarações a Bola Branca, Carlos Xavier avalia o uruguaio, de 20 anos de idade, destacando a sua qualidade no passe.

“Tem um bom lançamento curto e longo para os colegas, só que Palhinha é um jogador com mais intensidade e rotação”, assinala, considerando que “é difícil tirar Palhinha para pôr Ugarte".

"São dois jogadores que se complementam e, em algumas situações, especiais até podem jogar juntos. Mas, se não houver Palhinha, temos alternativa”, acrescenta.

Pensar já no Vitória e ir a Penafiel para ganhar

Ao quinto jogo nos últimos dois anos e meio, o Sporting conseguiu, finalmente, ganhar (2-1) ao Famalicão. Carlos Xavier viu um leão autoritário em Alvalade, no desafio que colocou a equipa mais perto de voltar a marcar presença na "final four" da Taça da Liga.

“O Sporting foi dominante e esteve por cima do jogo quase até ao último minuto” sublinha, admitindo, porém, “uma parte final stressante, o que é normal perante uma equipa que esteve 89 minutos atrás da linha da bola a dificultar as ações do Sporting”.

Carlos Xavier adverte que, agora, “é ganhar em Penafiel, porque quem joga para empatar perde”. Primeiro, contudo, há que “pensar já" no próximo desafio para a I Liga, porque, tal como na última época, o sucesso do Sporting faz-se “jogo a jogo”.

Depois de ter ficado em excelente condição para, em janeiro, defender, em Leiria, o troféu conquistado na temporada passada, o Sporting recentra atenções no campeonato. O próximo adversário é o Vitória de Guimarães, no sábado, às 21h15, no Estádio de Alvalade.