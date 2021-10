"CMVM deve estar atenta" ao negócio Sporting-FC Porto

O professor catedrático de finanças João Duque considera que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deve pronunciar-se sobre o recente negócio de jogadores entre Sporting e FC Porto.

Leões e dragões trocaram, no último mercado, dois jovens (Marco Cruz ruma a Lisboa, enquanto Rodrigo Fernandes segue para o Porto), com uns e outros a pagarem a mesma verba, 11 milhões de euros, pelas transferências, de acordo com o relatório que dá conta das operações financeiras efetuadas pelas sociedade anónimas desportivas.

Ouvido por Bola Branca, João Duque não vê qualquer ilegalidade no negócio. Apenas o acha "curioso" e defende que a CMVM faça o seu papel:

"Merece que as autoridades de supervisão estejam atentas, bem como os conselhos fiscais dos clubes. A CMVM pode questionar. Não significa que seja contabilidade criativa ou operação ilícita, mas é curioso que seja um valor exatamente igual, em ambas as sociedades. Quando se junta a fome com a vontade de comer, toda a gente beneficia, intermediários incluídos, e fica contente. A questão é só esta: se espelha, ou não, a realidade."