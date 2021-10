Título da época passada "não dá mais responsabilidade" ao Sporting na Taça da Liga

Rúben Amorim acredita que o Sporting não tem mais responsabilidade na Taça da Liga só porque é o detentor do troféu. O técnico recorda conquista do título na época passada.

"Foi o nosso primeiro troféu, queríamos conquistar troféus para o Sporting. Foi um troféu muito marcante. A responsabilidade é a mesma, estamos no Sporting e temos de ganhar títulos. Não é por sermos os campeões em título que nos dá mais responsabilidade. É importante ir a 'final four', é um momento importante, são as fases finais das competições e o Sporting tem de lá estar", disse, em declarações à SportingTV.

O técnico dos leões admite que o Sporting terá de vencer o Famalicão, porque os minhotos venceram o Penafiel por 5-0. Empate significaria que os leões teriam de golear a equipa da II Liga.

"O Famalicão, com o jogo que teve antes em que ganhou por 5-0, dá-lhes uma possibilidade de ter um resultado diferente, o que nos obrigaria a ter de ir a Penafiel ter de marcar muitos golos. Todos os jogos são difíceis. É um jogo onde temos de ganhar, não se pode pensar que temos o próximo jogo, que temos, mas é importante vencer e é isso que vamos tentar fazer", diz.



Rúben Amorim admite que terá de fazer poupanças na equipa, mas recorda que já frente ao Moreirense, para o campeonato, poupou alguns titulares.

"Obviamente temos de fazer uma gestão do plantel. Se formos a ver a equipa do último jogo, os jogadores que estavam no banco muitos deles são titulares. O Feddal não jogou e é titular, o Matheus Nunes é titular, o Neto só saiu porque teve uma lesão. Se formos ponto a ponto não há realmente uma equipa titular. Vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão", termina.

O Sporting-Famalicão, a contar para a segunda jornada da Taça da Liga, joga-se às 21h15 desta quarta-feira.