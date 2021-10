Sporting no pódio do "ranking" de clubes formadores

O Sporting ocupa a terceira posição no "ranking" dos clubes que formaram o maior número de jogadores a atuar no "top-31" de divisões da UEFA, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol.

A lista é liderada pelo Ajax, dos Países Baixos, com 81 futebolistas nos 31 melhores campeonatos da Europa. Em segundo surge o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com 75. Em terceiro, o Sporting, com 70.

Os leões partilham o último lugar do pódio com Dínamo de Zagreb, da Croácia, e Dínamo de Kiev, da Ucrânia, ambos igualmente com 70.

O Benfica está no oitavo lugar do "ranking", com 60 jogadores formados no Seixal e a atuar no "top-31" das Ligas. O FC Porto é 16.º, com 45.

Num "ranking" à base do índice de treino, que tem em conta o número de jogadores formados de acordo com o nível desportivo do clube, mais a percentagem dos jogadores que se tornam profissionais, entre outros parâmetros, o Ajax continua a liderar, mas o Sporting sobe a segundo.

O Real Madrid fecha o pódio, o Benfica é quinto e o FC Porto é 17.º.

Define-se como clube formador aquele que um jogador representou durante, pelo menos, três temporadas, entre os 15 e os 21 anos.